Sivasspor Trabzonspor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak DG Sivasspor- Trabzonspor maçında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak olan Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. - SİVAS