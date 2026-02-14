Haberler

İsmet Taşdemir: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

İsmet Taşdemir: 'Taraftarlarımızdan özür diliyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Spor FK ile 3-3 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası yaptığı açıklamada, 3 puan almak istediklerini ancak bunun futbolun doğasında olduğunu belirtti. Takımın durumunu değerlendiren Taşdemir, taraftarlardan özür diledi.

Van Spor FK maçından 1 puanla ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün buraya 3 puanla gelmiş olsak farklı şeyler konuşacak ama bu futbolun doğasında var. Bunun için üzgünüz ve taraftarlarımızdan da özür dileriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Van Spor FK ile evinde 3-3 berabere kaldı. Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Yeni bir heyecan ve yeni bir birliktelik oldu. İyi hazırlanmaya çalıştık ve iyi hazırlandık. Oyuncu grubumuz her şeyi yaptık. 3-1'den sonra maçı vermek üzüntülü. Bu maçı kazanmak istedik ama olmadı. Oyunun büyük bölümünde iyi olduğumuzu düşünüyorum. 3-1'i koruyamamak bize yakışmadı. Kazanamadık üzüntülüyüz. 13 haftamız kaldı. Zor bir durumdayız sıralama açısından. Bugün 3 tane gol yedik ama daha önce verdiğimiz pozisyonlar gibi pozisyon vermedik. Charis Charisis'in sarı kart yemesiyle kırmızı kart görmemesi açısından değişiklik yaptık. Bugün oyuna sonradan giren oyuncular bize katkı veremedi açıkçası. Bugün buraya 3 puanla gelmiş olsak farklı şeyler konuşacak ama bu futbolun doğasında var. Bunun için üzgünüz ve taraftarlarımızdan da özür dileriz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi

4 maçlık hasretleri bitti, kazanamama serileri 12 maça çıktı