Sivasspor'da sakatlıklar can sıkıyor

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çektiklerini belirtti.

Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yedi haftayı geride bıraktıklarını, o günden bu güne takım içinde artıları da eksileri de olduğunu söyledi.

Takım olarak 10'uncu sıraya kadar geldiklerini belirten Taşdemir, şunları söyledi:

"İlk defa play off potası ile aramızda üç puan fark var. Fakat her geçen gün fazlalaşan sakatlarımız var. İdmana çıkmadan önce bir sakatımız daha oldu. Uğur Çiftçi'de bu hafta aramızda olmayacak. En can alıcı maçlara geldiğimiz zaman sakatlıklar yoğunlaştı. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz."

Taşdemir, zorlu bir deplasmana gittiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Manisaspor karşılaşmasında bizim için en doğru kadroyu kuracağız. Belki bazı taşları yerinden oynatabiliriz. Bu mümkün gibi gözüküyor. İnşallah kulübümüz, takımımız ve bizim için doğru hamleler olur. İnşallah oradan kazanıp, ya da yenilmeden geliriz. Yarışın içinde olamaya devam ederiz. İlk geldiğim gün söyledim. Ben buraya üç, dört tane oyuncuya güvenerek gelmedim. Bütün takıma güvenerek geldim. Bugün onlar yok, oynamayan arkadaşlar takımda olacaklar. Bu arkadaşlar bu fırsatı hem kendileri, hem de bizim için iyi değerlendireceklerdir. Dolayısıyla yolumuza devam edeceğiz."

Rey Manaj'ın sakatlığı hakkında bilgi veren Taşdemir, "Rey Manaj'ın tedavisine başlandı. 4 ile 6 hafta arası kesin yok gibi gözüküyor. Manaj'ın son iki üç maça yetişme çabası var. Maçlarda çok enterasan, bu hafta bitiyor. Ondan sona milli ara var. Ondan sonra tekrar üç maç üst üste oynayacağız. Öyle olduğu zamanda Manaj bir ok maçı kaçırmış oluyor. Belki en kötü son 2 maça yetişebilir. Bizde inşallah o güne kadar yarışın içinde yer alırsak, play-off'ta bizim için yep yeni bir güç olur." diye konuştu.

Taşdemir, bir gazetecinin 'Takımda neden çok fazla sakatlık oluyor?' sorusunda şunları kaydetti:

"Takımımızda sezon başından bu yana çok sakatlık oluyor. Sakatlık yaşamayan hiç kimse yok. Bu durumlar normal değil. Ama bunları biz eşeleyecek bir durumumuz da yok. Sadece bir ayda 7 tane maç üst üste gelmesi biraz ağır da gelmiş olabilir. Zeminlerden de şikayet var. Sadece bizim zeminlerimiz değil. Diğer oynadığımız kulüplerin mesela Serik maçından sonra sakatlıklarımız arttı dikkat ederseniz. Çünkü beton gibi bir sahada oynadık. İskenderun'daki saha kısmen iyiydi ama sertlikleri olunca bunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla bu noktaya geldik. Ama sadece şunu söyleyebilirim, ben bu fikstür yoğunluğundan ve aynı oyunculara çok fazla rotasyona gitmeden aynı oyuncularla oynatma zorunluluğundan dolayı da bu sakatlıkların olduğunu düşünüyorum."

Maç hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerde gerçekleştirilen idman ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın Kayseri'ye giderek havayolu ile Manisa'ya geçecek. Manisa FK ile Özbelsan Sivasspor, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.