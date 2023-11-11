Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Fatih Karagümrük karşısında kadroda değişiklik yaptı

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, bir önceki hafta ligde oynadıkları Adana Demirspor müsabakasına göre Fatih Karagümrük karşısında 2 farklı oyuncuya görev verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, bir önceki hafta ligde oynadıkları Adana Demirspor müsabakasına göre Fatih Karagümrük karşısında 2 farklı oyuncuya görev verdi. Burak Kapacak ve Barrow'un yerine Alaaddin Okumuş ve Gerson Rodrigues oynadı.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaya göre 2 farklı isme forma şansı tanıdı. Çetin, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasında Burak Kapacak ve Barrow'a görev vermişti. Servet Çetin, 12. haftada deplasmanda oynadıkları Fatih Karagümrük maçında ise Alaaddin Okumuş ve Gerson Rodrigues'e görev verdi.

Sivasspor'un Fatih Karagümrük maçı 11'i şu şekilde:

"Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Charis Charisis, Samu Saiz, Emrah Başsan,Gerson Rodrigues ve Fode Koita." - SİVAS