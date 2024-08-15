Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Kızı Yoğun Bakımda

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Uygun, Çorlu Vatan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Dün gece aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye sevk edilen Almina Tude Uygun doktorlar tarafından verilen kritik süreyi atlattı. Şeker komasına girerek hastaneye kaldırılan Uygun'un şu an yoğun bakımda tedavisin sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un şehir dışında olmasından dolayı futbolcuları hafta sonu oynanacak Kayserispor maçına yardımcıları Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı hazırlıyor. - SİVAS