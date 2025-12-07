Haberler

Mehmet Altıparmak: "İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, maç sonrası değerlendirmesinde, kritik bir karşılaşma oynadıklarını ve mağlubiyetin kendileri için beklenmedik olduğunu söyledi. Performansları ile ilgili de eksik olduğunu kabul etti.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, İstanbulspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, iki takım için de önemli ve zor bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Özellikle alt sıralardan kurtulmak adına kritik öneme sahipti. Kazanmış olduğumuz takdirde play-off hattına yaklaşarak alt sıralarla ilişkimizi kesecektik. İlk devrede mükemmele yakın bir şekilde oynadık diyebilirim. Öne geçtik, gol dışında da girdiğimiz pozisyonlar oldu ve rakibe pek şans tanımadık. Maçın ikinci yarısında da pozisyonlar bulduk. Badji sakatlık yaşadığı için değiştirmek zorunda kaldık. Rakibin devrenin ilk dakikalarında yapmaya çalıştığı baskıyı da kırdık. Futbolda hep kırılma anları vardır. Havanın da azizliğinden dolayı kalecimizin topu elinden kaçırdığı pozisyonda golü yedik. Rakibin beraberliği sağladıktan sonra doğal olarak oyun iştahı arttı. İstediğimiz ara toplarını bir türlü atamadık. Karambolden yediğimiz ikinci golden sonra yenik duruma düştük. Burada istemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Gerçekten iyi ve tecrübeli bir takımız. Bazı mevkilerde eksikliklerimizin olduğunu kabul ediyorum. Bu eksiklikleri kapatacak kapasiteye sahibiz fakat bugün bunu gerçekleştiremedik. Buraya gelen taraftarlarımıza galibiyet armağan edemediğimiz için üzgünüz. Lig devam ediyor ve bizim çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu oyuncu kadrosuyla oynayacağız ve bulunduğumuz bu durumdan çıkacağız. Bu sebeple oyuncularımızla birlikte daha fazla çalışmamız gerekiyor. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.