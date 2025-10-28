Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sivasspor'un başında 11 lig maçına çıkan Korkmaz, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.