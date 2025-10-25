Haberler

Sivasspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile Yollarını Ayırdı

Sivasspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile Yollarını Ayırdı
Güncelleme:
Sivasspor, kötü gidişat nedeniyle Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, ayrılık sürecinin kısa süre içinde netleşmesini bekliyor.

Sivasspor, tepkilerin odağında olan Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırma kararı aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da hareketli anlar yaşanıyor. Kulüp yönetimi, kötü gidişatın ardından tepkilerin odağındaki Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. An itibarıyla kulüp yönetimi, Korkmaz ile kulüp tesislerinde görüşme gerçekleştiriyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda ayrılık sürecinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıktığı 11 lig maçında 14 puan toplayarak ligde 9. sırada yer aldı. - SİVAS

