Sivasspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile Yolları Ayırdı

Trendyol 1. Lig'de kötü gidişatın ardından Sivasspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı. Kulüp, Korkmaz'a emekleri için teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.

Sivasspor'da kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar resmen ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki Hatayspor beraberliği sonrası Sivasspor taraftarları stadyumda ve sosyal medya üzerinden Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ı istifaya davet ederken, kulüp yönetimi de geçtiğimiz günlerde Korkmaz ile bir toplantı yaptı. Toplantının ardından yönetim, Osman Zeki Korkmaz ile yolları ayırma kararı aldı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com

