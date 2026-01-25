Haberler

Sivassporlu taraftarlar, Amed Sportif Faaliyetler maçına ilgi gösterdi

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçında 15 bin taraftarla karşılaştı. Taraftarlar, stat çevresinde toplanarak erken saatlerde tribünleri doldurdu.

Özbelsan Sivassporlu taraftarlar, bu sezon sahasında oynadığı maçlara göre Amed Sportif Faaliyetler müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça ilgi gösterdi. Mücadele öncesinde stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar, erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu.

27 bin 532 kapasitesi olan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapılan karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar takip etti. Sivasspor'un bu sezon sahasında oynadığı maçlara göre Amed Sportif Faaliyetler müsabakasına ilginin yoğun olduğu görüldü.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde futbolcular destek tezahüratlarında bulundu. - SİVAS

