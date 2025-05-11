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Sivasspor Taraftarları Yönetimi İstifaya Davet Etti

Sivasspor Taraftarları Yönetimi İstifaya Davet Etti
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı. Maç sırasında bazı yöneticilerle taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadıkları Bodrum FK ile maçında yönetimi istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Sivasspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve düşme hattından çıkamadı. Kırmızı-beyazlı takımda kötü gidişat nedeniyle tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Tribünlerde maçın bitiş düdüğünün ardından 'Yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yapıldı. Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.

Uğur Çiftçi taraftarla tartıştı

Sivassporlu futbolcusu Uğur Çiftçi de müsabaka esnasında taraftarlarla tartıştı. Maçta top ayağına geldiği zaman taraftar tarafından ıslıklanan Çiftçi, tepki gösterdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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