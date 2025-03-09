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Sivasspor Taraftarları Göztepe Maçında Takımını Yalnız Bırakmadı

Sivasspor Taraftarları Göztepe Maçında Takımını Yalnız Bırakmadı
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Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe maçında stadyumu doldurarak takımına büyük destek verdiler. 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda taraftarlar, maç öncesinde stadyum çevresinde bir araya geldiler.

Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynadıkları Göztepe maçında takımını yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, bu müsabakada takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Sivaslı taraftarlar, heyecanla mücadeleyi bekledi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli karşılaşmada takımlarına destek verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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