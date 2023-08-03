Sivasspor, taktik çalışmalarını sürdürdü
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Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerimizde saat 17.30'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam saha çift kale taktik maçla sona erdi. Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak.
- Sivasspor taktik çalıştı
SİVAS - Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerimizde saat 17.30'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam saha çift kale taktik maçla sona erdi.
Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak.