Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
