Sivasspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlamış, ardından çeşitli pas çalışmaları ve çift kale maçla sona ermiştir.

Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Samsunspor ile Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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