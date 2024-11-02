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Sivasspor, Rizespor'u 2-1'le Geçti

Sivasspor, Rizespor'u 2-1'le Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un ilk golünü Varesanovic kaydederken, Sivasspor'un gollerini Sonko attı. Uğur Çiftçi ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Olguncan

Net Global Sivasspor : Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Balde (Dk. 77 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 88 Camara), Koita

Çaykur Rizespor : Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 56 Akintola), Papanikolaou (Dk. 56 Mithat Pala), Hadziahmetovic, Varesanovic (Dk. 84 Emrecan Bulut), Ghezzal (Dk. 56 Zeqiri), Olawoyin, Sowe (Dk. 70 Jurecka)

Goller: Dk. 8 Varesanovic (Çaykur Rizespor ), Dk. 49 ve 61 Sonko (Net Global Sivasspor )

Kırmızı kart: Dk. 72 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 14 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 34 Papanikolaou (Çaykur Rizespor ), Dk. 45+1 Murat Paluli, Dk. 84 Moutoussamy, Dk. 90+4 Nikolic (Net Global Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

49. dakikada Net Global Sivasspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta topun başına Sonko geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'in sağından ağlara gitti: 1-1.

61. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sonko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Net Global Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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