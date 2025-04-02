Sivasspor Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam ediyor. Takım antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik maç yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor