Sivasspor, Rey Manaj ile Vedalaştı

Sivasspor, Rey Manaj ile Vedalaştı
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Sivasspor Kulübü, Al-Sharjah ile anlaşan golcü oyuncu Rey Manaj için teşekkür ederek veda mesajı yayımladı. Manaj, Sivasspor formasıyla 63 maçta 34 gol atıp 8 asist yaptı.

Sivasspor, takımdan ayrılan golcü oyuncu Rey Manaj'a teşekkür etti.

Sivasspor Kulübü, Al-Sharjah ile anlaşan Rey Manaj için sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda kadromuza kattığımız Rey Manaj'ın kalıcı transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Sharjah ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun transferine dair resmi prosedürler bugün tamamlanmıştır. Kulübümüzle geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu performans ve takımımıza verdiği katkı dolayısıyla Rey Manaj'a teşekkür ediyor, yeni kulübünde ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sivasspor formasıyla toplam 63 müsabakada görev yapan Arnavut santrfor, 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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