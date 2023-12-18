Sivasspor, Rams Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Sivasspor, Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanlarla hazırlıklar tamamlandı. Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Rams Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı takım bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS