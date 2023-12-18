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Sivasspor, Rams Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Sivasspor, Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanlarla hazırlıklar tamamlandı. Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Rams Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı takım bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Servet Çetin Başakşehir Sivasspor Haberler

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