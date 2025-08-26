Sivasspor Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, top koruma çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.