Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı ATKO Grup Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Takım, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetimindeki idmanda ısınma hareketleri, pas ve top koruma çalışmaları ile taktik oyun gerçekleştirdi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyunla tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
