Sivasspor-Muğlaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Bugün iyi oynamadık, iyi mücadele etmedik, maç kazanma oyunu oynayamadık." dedi.

Taşdemir, 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İç sahada galibiyetle tanışamadıklarını dile getiren Taşdemir, "Bunun üzüntüsünü ve sıkıntısını yaşıyoruz. Ara ara iyi oynadık ama maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

Taşdemir, rakipleri Muğlaspor'un mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Maalesef mücadele konusunda rakibimizden eksik kaldık. Yapmaya çalıştık, yapacağımız noktalarda da sahanın en kötüsü olan hakem girdi devreye. Hiçbir zaman hakemlerle alakalı konuşmadım, yine konuşmayacağım ama gerçekten çok kötü bir maç yönetti. İnşallah bir daha hiçbir şekilde yönetmez. 7 hafta oldu içeride daha galip gelemedik. Oyunumuz da sezona başladığımızdan biraz daha aşağı düştü. Bugün iyi oynamadık, iyi mücadele etmedik, maç kazanma oyunu oynayamadık. Yapacak bir şey yok devam edeceğiz. Milli maç arasına 1 hafta kaldı. Bu haftayı da iyi şekilde değerlendirip milli araya o şekilde girebiliriz."

Muğlaspor cephesi

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iki takımın da lige iyi hazırlanamadığını söyledi.

Rakipleri Sivasspor'un geçen sezonun iskelet kadrosunu koruduğunu vurgulayan Koşukavak, rakipten daha fazla pozisyona girdiklerini anlattı.

İstatistiklere göre iyi oynadıklarını aktaran Koşukavak, "Golü bulamadık, ilk yarı çok kolay bir gol yedik. Sonra oyuna denge getirdik. Kazanamadığımız için üzülüyorum, maç bize yakındı kazanabilirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA