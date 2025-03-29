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Sivasspor, küme düşen takıma gol yağdırdı

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Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u ağırladı ve 5-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 13 ile 17. dakikalarda Rey Manaj, 48. dakikada Garry Rodrigues, 68. dakikada Bekir Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

GOL YAĞDIRDILAR

Adana Demirspor'un tek golünü ise 35. dakikada Salih Kavrazlı, frikikten kaydetti. Bu sonuçla birlikte 30 puana yükselen Sivasspor, 15. sıraya yükseldi.

ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞTI

Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Sivasspor, küme düşen takıma gol yağdırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOsman Köse:

süper lig Adana demir sporu ligden soğuttu adalet yok adamlar tiksindi futboldan yazık oldu Adana’ya

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