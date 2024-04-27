Sivasspor, Konyaspor'u mağlup ederek 12. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde bu sezonki 12. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 12. kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, diğer maçlarda ise 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor'u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1, 15. haftada da deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenmişti. Yiğidolar, 17. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 1-0, 18. haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-1 ve 23. haftada da sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor, 25. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerken, 27. haftada da Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, 31. haftada ise sahasında Karagümrük'ü 1-0 ve 32. haftada da deplasmanda Trabzonspor'u da 1-0'la geçmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 35. hafta maçında ise deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS