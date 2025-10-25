Sivasspor, Kepezspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 28 Ekim Salı günü deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Ömer Ateş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrol çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Dün ligde Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, Kepezspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.