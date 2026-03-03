Haberler

Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda öncelikle ısınma hareketleri ile atletik koşular yapıldı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Ligde Serikspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nı kaçıracak
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Hürmüz Boğazı'nda kilometrelerce uzunlukta gemi kuyruğu

İran'ın dünyayı etkileyen kararının ardından son görüntü böyle
'İstismara uğradık' diyen anne ve kızı ölü bulundu

"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu