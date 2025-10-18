Haberler

Sivasspor, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Özbelsan Sivasspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve duran top organizasyonları ile sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivassor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve top koruma egzersizleriyle süren kırmızı beyazlı ekibin idmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Sivasspor, karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, Aktepe Stadı'nda, yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
