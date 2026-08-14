Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları ve dar alan oyunlarının ardından idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA