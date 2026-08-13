Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Metro Holding Kayserispor ile Ekenler Beton Sivasspor, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA