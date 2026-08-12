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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2. haftasında pazar günü saat 19.00'da Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti. Antrenmanda pas, taktik ve dar alan çalışmaları yapıldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması, pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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