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Sivasspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen çalışmalarda, dinamik ısınma ve taktik antrenmanlar yapıldı. Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve muhtarlar, takıma başarı dileklerini iletti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Diğer yandan Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve beraberindeki muhtarlar, antrenmanı ziyaret ederek Sivasspor'a Kayserispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki Sivasspor-Kayserispor maçı, 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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