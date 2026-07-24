Sivasspor'dan Erciyes'te yoğun kamp

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen günün antrenmanında takım iki gruba ayrıldı. Dün oynanan hazırlık maçında süre alan futbolcular aktivasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyunları ve taktik organizasyonlarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes kampında planlanan program doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı