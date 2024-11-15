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Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Başlattı
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlıklarına antrenmanla başladı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından minyatür kale maç ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Sakatlıkları geçmiş olan Alex Pritchard ve Hüseyin Arslan takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 günlük izin yapan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde toplanarak Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarının startını verdi. Isınma hareketlerinin ardından rondo çalışması ve 7'ye 7 minyatür kale maç yapan futbolcuları, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Rey Manaj, Sivas'a döndü

Sakatlığı devam eden futbolcu Rey Manaj'ın tedavisi, Sivasspor sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürülüyor. Manaj'ın birkaç gün içinde saha çalışmalarına başlaması planlanıyor.

Sakatlıkları geçen Alex Pritchard ve Hüseyin Arslan da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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