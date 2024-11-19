Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarda dayanıklılık ve taktik çalışmaları ön planda.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından hedefsiz oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık çalışmaları ve taktik maçla idmanı tamamladı.
???????Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.