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Sivasspor kafilesi İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor kafilesi İstanbul'da

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor'un kafilesinde şu sporcuları yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Moussa Konate.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, İstanbul, Spor, Haberler

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