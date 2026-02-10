Haberler

Sivasspor'da Vanspor maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, 25. haftada sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde başladı. Ekip, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top koruma çalışmaları yaptı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla İmaj Altyapı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK, 14 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

