Sivasspor ile Trabzonspor Berabere
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı ve müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Trabzonspor'un hızlı geliştirdiği hücumda Malheiro'dan pası alan Trezeguet ilk kontrolü yaptıktan sonra merkezden ceza alanına koşu yapan Cihan'ın önüne topu yuvarladı. Cihan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada serbest vuruşu kullanan Bardhi doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Nikolic, sağına gelen topa uzanıp kalesini gole kapatmayı başardı.
36. dakikada ön alan baskısı ile gelişen hücumda topla buluşan Manaj, ceza sahası yayının solundan kaleye topu gönderdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
37. dakikada kaleci Uğurcan'ın kullandığı aut atışında Okay'a çarpan top Sivasspor'da kaldı. Topla buluşan Charisis, Pritchard'a pasını verdi. Pritchard penaltı noktası yakınından topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan topu kornere çeldi.
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Charisis, Emrah Başsan, Prıtchard, Noah, Manaj, Azizbek
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Bekir Turaç Böke, Meniq, Ziya Erdal, Emre Gökay, Poungouras, Mehmet Talha Şeker, Eymen Yurdcu, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barısıc, Vısca, Bardhi, Hassan, Savic, Denswıl, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Dragus, Malheiro
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Lundstram, Mendy, Nwakaeme, Ozan Tufan, Evren Eren Elmalı, Umut Güneş, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsıc
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Azizbek (Sivasspor) - SİVAS