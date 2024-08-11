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Sivasspor ile Trabzonspor Berabere

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Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı ve müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Trabzonspor'un hızlı geliştirdiği hücumda Malheiro'dan pası alan Trezeguet ilk kontrolü yaptıktan sonra merkezden ceza alanına koşu yapan Cihan'ın önüne topu yuvarladı. Cihan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada serbest vuruşu kullanan Bardhi doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Nikolic, sağına gelen topa uzanıp kalesini gole kapatmayı başardı.

36. dakikada ön alan baskısı ile gelişen hücumda topla buluşan Manaj, ceza sahası yayının solundan kaleye topu gönderdi. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

37. dakikada kaleci Uğurcan'ın kullandığı aut atışında Okay'a çarpan top Sivasspor'da kaldı. Topla buluşan Charisis, Pritchard'a pasını verdi. Pritchard penaltı noktası yakınından topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan topu kornere çeldi.

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Charisis, Emrah Başsan, Prıtchard, Noah, Manaj, Azizbek

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Bekir Turaç Böke, Meniq, Ziya Erdal, Emre Gökay, Poungouras, Mehmet Talha Şeker, Eymen Yurdcu, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barısıc, Vısca, Bardhi, Hassan, Savic, Denswıl, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Dragus, Malheiro

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Lundstram, Mendy, Nwakaeme, Ozan Tufan, Evren Eren Elmalı, Umut Güneş, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsıc

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Azizbek (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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