Sivasspor İkinci Etap Kampını Bolu'da Yapacak
Sivasspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kampını 17 Temmuz'da Bolu'da başlatacak. İlk etap kampı Sivas'ta tamamlandıktan sonra ekip, Bolu'daki Karpalas Otel'de toplanacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ikinci etap kampını Bolu'da yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran'da Sivas'ta başlayan Sivasspor'un, 14 Temmuz Pazartesi gerçekleştireceği antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayacağı bildirildi.
İlk etabın ardından iki gün izin yapacak kırmızı-beyazlı ekibin, 17 Temmuz Perşembe günü Bolu'da bulunan Karpalas Otel'de toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacağı ifade dildi.
Sivasspor, 27 Temmuz Pazar günü bitecek kampın ardından, 30 Temmuz Çarşamba kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor