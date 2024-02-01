Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı transfer etti

Sivasspor, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yiğidolar orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sivas'a gelen İbrahim Akdağ, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS