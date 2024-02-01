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Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı transfer etti

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Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde Başkan Vekili Bahattin Eken de hazır bulundu.

Sivasspor, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yiğidolar orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sivas'a gelen İbrahim Akdağ, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Akdağ Sivasspor Sivas Futbol Spor Güncel Haberler

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