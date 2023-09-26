Sivasspor - Hatayspor Maçının Bilet Satışı Devam Ediyor
EY Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının bilet satışı hala devam ediyor. Maç, 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
EY Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının bilet satışı devam ediyor.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet satışı ise sürüyor.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 150 TL
Maraton Üst: 150 TL
Güney Alt: 120 TL
Güney Üst: 120 TL
Bayan Tribün: 120 TL
Misafir Tribün: 150 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor