Haberler

Sivasspor - Hatayspor Maçının Bilet Satışı Devam Ediyor

Spor Haberleri

EY Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının bilet satışı hala devam ediyor. Maç, 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

EY Sivasspor ile Hatayspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının bilet satışı devam ediyor.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet satışı ise sürüyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 200 TL

Maraton Alt: 150 TL

Maraton Üst: 150 TL

Güney Alt: 120 TL

Güney Üst: 120 TL

Bayan Tribün: 120 TL

Misafir Tribün: 150 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Hatayspor Spor Haberler

title