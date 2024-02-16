Sivasspor, Hatayspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile mücadele olacak Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak Sivasspor'da kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı bulunan Roman Kvet ile kart cezalısı olan İbrahim Akdağ yer almadı.

Sivasspor'un, Hatayspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Poungouras, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Azizbek Turgunboev, Bartuğ Elmaz, Hakan Arslan, Mıjo Caktas, Clinton N'Jie, Emrah Başsan, Charis Charisis, Queensy Menig, Emre Gökay, Kerem Atakan Kesgin, Rey Manaj." - SİVAS