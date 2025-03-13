Sivasspor Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından Mersin'e gidecek. - SİVAS