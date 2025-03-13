Sivasspor Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak olan Sivasspor, Hatayspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından Mersin'e gidecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor