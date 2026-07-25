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Sivasspor, güç depoluyor

Sivasspor, güç depoluyor
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Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki çalışmalarını çift antrenman programıyla sürdürdü.

Sivasspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını çift antrenman programıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı. Ardından koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı takım, idmanı dar alan oyunları ve taktik organizasyonlarla tamamladı.

Akşam antrenmanında ise kırmızı-beyazlı ekip, ısınma çalışmalarının ardından pas organizasyonları ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Kampı'nda sürdürecek. Sivasspor, kamp programı kapsamında yarın Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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