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Sivasspor Göztepe Maçına Hazır

Sivasspor Göztepe Maçına Hazır
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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmalar sonrasında takım kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Göztepe, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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