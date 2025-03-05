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Sivasspor-Göztepe Maçı Kadın Taraftarlara Ücretsiz

Sivasspor-Göztepe Maçı Kadın Taraftarlara Ücretsiz
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor-Göztepe karşılaşması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak kadın taraftarlara ücretsiz olacak. Ücretsiz biletler Passolig sistemi üzerinden alınabilecek.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Göztepe karşılaşması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlara ücretsiz olacak.

Kadın taraftarlar, Kadın Tribünü ve VIP Alt B Tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak bilet yükleyerek stadyuma giriş yapabilecek.

Bilet yükleme işlemleri, Passolig gişelerinden gerçekleştirilebilecek. Kadın taraftarlara ait Passolig kartının da vizesi olması gerektiği açıklandı.

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm kadın taraftarlarımızı, bu özel günde takımımızı desteklemek için tribünlere bekliyor" ifadelere yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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