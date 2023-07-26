Sivasspor, Gerson Rodrigues'i kiraladı ve Erhan Erentürk ile sözleşme imzaladı

Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'i 1 yıl kiralayan kulüp, ayrıca Konyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Erhan Erentürk ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues'i 1 yıl kiraladı. Konyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Erhan Erentürk ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde Erzurum kampı ile sürdüren Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Lüksemburglu Gerson Rodrigues'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Erzurum kampına katılan oyuncu ile 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzalandığı duyuruldu. Gerson Rodrigues, Erzurum kampında kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde başkan Mecnun Otyakmaz da yer aldı.