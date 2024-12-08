Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Netanyahu Golan Tepeleri'ne gitti ve mesajı verdi: Anlaşma çöktü

Netanyahu Golan Tepeleri'ne gitti ve mesajı verdi: Anlaşma çöktü

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz

AK Parti'den "Suriye" açıklaması: En büyük arzumuz
Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Kaybeden sadece Esad olmadı! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Sivasspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı: 2-1

Sivasspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı: 2-1
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk yarı sonunda Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup durumda bırakıyor. Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün ve Victor Osimhen, Sivasspor'un golünü ise Rodrigues kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Mertens'e aktardı. Mertens'in sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

8. dakikada Mentens'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

16. dakikada hakem Turgut Doman, VAR'dan pozisyonu izleyerek bariz gol şansından dolayı elle oynayan Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Manaj'ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda direkten dönen topu arka direkte Rodrigues ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada Yunus'un topla ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

45+6. dakikada ceza sahası içinde Victor Osimhen, kaleci Nikolic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

46+9. dakikada penaltıda topun başına Victor Osimhen meşin yuvarlağı ağlar gönderdi. 1-2

Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

N.G. Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Sonko, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis, Poungouras, Koita, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Pritchard, Menig, Camara, Emre Gökay, Bekir Turaç Böke, Ziya Erdal, Diao, Turgunboev

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreria, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demiray, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rodrigues (dk. 25) (Sivasspor), Yunus Akgün (dk. 36), Victor Osimhen (dk. 45+6 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Metehan Baltacı (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sonko, Koita, Nikolic (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
img

13 yıldır Türkiye'de yaşayan genç kadın bu sözlerle veda etti
img

Netanyahu Golan Tepeleri'ne gitti ve mesajı verdi: Anlaşma çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.