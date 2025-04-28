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Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda dayanıklılık ve pas çalışmaları yapıldı. Sivasspor, Galatasaray karşılaşmasına yarınki idmanla devam edecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda dayanıklılık ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligin 33. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular, yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da, Rams Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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