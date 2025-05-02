Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır
Sivasspor, Galatasaray ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile takım, yarınki karşılaşmaya odaklandı.
- Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor