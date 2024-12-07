Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.